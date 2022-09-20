«Зачем вы такие рождаетесь». Медсестра перинатального центра в Петербурге трясла и била недоношенных | 360°

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«Зачем вы такие рождаетесь». Медсестра перинатального центра в Петербурге трясла и била недоношенных

78.ru: медсестра била и трясла младенцев в перинатальном центре Петербурга

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Медсестра в одном из перинатальных центров Санкт-Петербурга била и трясла новорожденных. Об этом изданию 78.ru сообщили обеспокоенные родители.

Издание написало, что речь идет о перинатальном центре Педиатрической академии.

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По словам новоиспеченных мам, так медик вымещала зло на младенцев. Кроме рукоприкладства, она также кричала на них. Одна из мам сняла неадекватное поведение сотрудницы перинатального центра.

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«Недоношенный ребенок. В тот день у него была операция на глаза, и он плакал во время забора крови. Она начала на него кричать: „Зачем вы такие рождаетесь… как ты жить будешь?“» — рассказала собеседница издания.

По ее словам, многие родители теперь боятся отдавать своих детей на процедуры. Заведующая же просто закрывает глаза на ситуацию.

Пока неизвестно, приняло ли руководство медучреждения какие-нибудь меры по отношению к своей сотруднице.

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