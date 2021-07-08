Медсестра вколола пациенту воду вместо вакцины от коронавируса в Калужской области

Медсестра больницы города Жуков Калужской области вколола пациенту вместо вакцины от SARS-CoV-2 воду. Препарат закончился, а она побоялась наказания и решила схитрить. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша на своей странице в «ВКонтакте».

«Медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной», — прокомментировал чиновник видео Telegram-канала Baza с признанием медсестры.

После этого случая, который произошел 26 июня, Шапша поручил министру здравоохранения Калужской области провести инспекцию всех прививочных пунктов. Руководитель региона добавил, что в больнице сейчас проходит проверка, медсестра находится в отпуске, но на работу она уже вряд ли вернется.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что первым компонентом вакцины от коронавируса уже привились почти 27 миллионов жителей страны.