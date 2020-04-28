Медсестра умерла от COVID-19 в Ленинградской области

«Сегодня у нас с вами первая официально подтвержденная смерть от коронавирусной инфекции. Так трагически сложилось, что это работник здравоохранения, медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова. Я выражаю соболезнование родным, близким, мы окажем вам помощь, поддержку. Скорбим. Помним», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он опубликовал свое видеообращение к жителям региона на своей странице во «ВКонтакте».

Губернатор Принял решение о дополнительных гарантиях медикам. Дрозденко заявил, что в случае смерти работающего с зараженными во время пандемии семья умершего получит один миллион рублей. Если медик потеряет здоровье в результате заражения, то он получит 500 тысяч рублей.

За последние сутки в Ленинградской области выявили еще 198 инфицированных. В целом по России число заразившихся за 24 часа превысило все показатели с начала пандемии. Инфекцию подхватили 6411 человек. Всего в РФ 93 558 зараженных.