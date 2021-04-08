Медсестра столичной клиники предложила делать отраву для собак. Ей посоветовали сменить профессию

В Путилково местные жители пожаловались на владельцев собак, которые выгуливают животных прямо под окнами. Помочь в борьбе за чистоту предложила одна из подписчиц, пообещав приготовить для питомцев отраву. Оказалось, что девушка работает медсестрой в столичной клинике. Из больницы она уже уволилась.

Начальник отдела по связям с общественностью ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» Марина Муркова подтвердила в беседе с «360», что оскандалившийся медик больше у них не работает.

«Медсестра у нас больше не работает. Ситуацию мы не комментируем. Она уволилась», — сказала Муркова.

«Нужна помощь — обращайтесь»

Все началось с поста в Instagram, где речь шла о неубранных экскрементах, неприятных запахах и грязи, которую якобы развели владельцы собак.

«Мы дышим вонью от экскрементов и „любуемся“ на них в окно. А наш променад превратили в собачий туалет. Почему бы вам, если убирать за псом ниже вашего достоинства, не водить его к себе под окна?» — задались вопросом авторы публикации.

Одним из комментаторов оказалась некая Е., которая предложила обращаться к ней, если нужно решить проблему кардинально.

«Если нужна помощь в изготовлении зелья-отравы для псов, обращайтесь», — написала девушка. Позже ее реакцию на пост удалили.

Наказать нельзя, но урезонить нужно

Председатель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина подчеркнула, что «речь идет не просто о каком-то агрессивно настроенном по отношению к животным человеке».

«О человеке, который оказывает помощь, должен обладать состраданием, сочувствием больше, чем остальные. Человек, который вроде как должен обладать такими качествами, призывает к убийству животных», — сказала она «360».

Действия медсестры, пояснила Федюнина, нельзя квалифицировать как жестокое обращение с животными, но общественное порицание в такой ситуации необходимо.

«Я очень надеюсь, что данная гражданка сменит профессию. На ту, где не требуется общение с людьми или с животными», — заключила руководитель ассоциации «Зооправо».

Неписанный кодекс чести

С тем, что девушка перешла своим предложением границу, согласились и в ГКБ № 52. «Редко, но случается, что вдруг кто-то переходит границу, и тогда его перестают понимать коллеги. Так произошло с человеком, который, в шутку ли, всерьез ли, предложил свою помощь в изготовлении отравы, яда для неугодных собак», — отмечено в посте больницы.

Нам — и как больнице, и как сообществу — не по пути с теми, кто предложил содействие в убийстве. Наша миссия прямо противоположна — мы спасаем жизни Администрация ГКБ №52.

В медицинском учреждении подчеркнули, что поведение медсестры «несовместимо с писаным и неписанным кодексом чести любого человека, выбравшего белый халат как униформу и поставившего принцип „не навреди“ во главу угла».

После произошедшего больница даже проверила, на месте ли все препараты. Недостачи не выявили.