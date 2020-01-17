Медсестра получила от больницы 150 тысяч рублей за незаконное увольнение

«Медсестру восстановили на работе, признали приказ незаконным. Взыскали заработок за вынужденные прогулы в полном объеме и моральный вред», — пояснил Гудимов.

По информации издания, в ноябре 2019 года медсестра решила заказать такси из поселка Тазовский до Нового Уренгоя. Позже она узнала, что на той же машине работники больницы планируют перевезти пациента из противотуберкулезного отделения. Женщина поделилась информацией с руководителем службы перевозчика, но персональные данные больного не раскрыла.

Руководство ЦРБ признало действия Тибичи разглашением медицинской тайны и уволило ее в декабре прошлого года. Медсестра обратилась с иском в суд.

Главный врач медицинского учреждения Эльдар Фараджев не ответил на звонок издания. Его заместитель Александр Кушниренко отказался комментировать ситуацию.