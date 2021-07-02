Медсестра избила кричащую пенсионерку в больнице Костромы. Видео

Медсестра одной из больниц Костромы несколько раз ударила пожилую пациентку, которая в это время кричала. Видео сняла соседка по палате и разместила в Сети.

Она уточнила, что это произошло в ночь с 1 на 2 июля в городской больнице Костромы. На кадрах видно, что женщина несколько раз ударила кричащую пенсионерку по лицу, а затем начала ее толкать. Судя по всему, так она хотела перевернуть женщину на бок лицом к стене.

По данным Telegram-канала Baza, видео было снято в травматологическом отделении больницы.

В пресс-службе администрации Костромской области сообщили «360», что департамент здравоохранения и руководство больницы уже начали служебную проверку по факту случившегося. Сотрудницу, которая ударила пациентку, на время проведения проверки отстранили от работы.

В ночь на 21 июня инвалид в психоневрологическом интернате в Ростовской области жестоко избил другого пожилого пациента. 34-летний мужчина напал на 71-летнего пенсионера прямо в палате. Он несколько раз ударил его руками и ногами, попадая в разные части тела. В результате пострадавший получил ряд увечий, в том числе перелом ребер слева со смещением костных отломков.