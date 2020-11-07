Медсестра из Новосибирска объяснила, почему таскала ребенка за волосы

Медсестре из новосибирской туберкулезной больницы пришлось написать объяснительную после того, как в Сети появились видео, на котором она за волосы таскает маленького ребенка из детского дома. Ролик вызвал широкий резонанс в обществе и внимание властей.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала в интервью сайту kp.ru, что медсестра аргументировала свое поведение тем, что ребенок якобы поскользнулся и она хотела его удержать.

«Мы все понимаем, что ребенка можно поддержать за руку, а не бросать на кровать за волосы», — подчеркнула Болтенко.

Коллеги медсестры, проработавшей в тубдиспансере около десяти лет, утверждают, что раньше не замечали за ней проявлений жестокости. В региональном Минздраве сообщили об отстранении женщины от работы. На нее заведено уголовное дело, вскоре следователи дадут оценку действиям медработника и установят причины совершения преступления.

Ранее в интернет появились кадры, сделанные женщиной, лежавшей со своим ребенком в новосибирской туберкулезной больнице. На них медсестра берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать в палате. Свидетельница случившегося заявила, что такое видит не первый раз. Для расследования инцидента была создана совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.