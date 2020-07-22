Медработник из Владимира повторно заразился коронавирусом
Медик второй раз за два месяца заразился коронавирусом во Владимире. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Владимира Сипягина.
По данным сайта «Газета.ru», он также призвал жителей Владимирской области соблюдать меры предосторожности, так как до сих пор существует риск инфицирования.
«Многие врачи, работающие в системе здравоохранения, с большим опытом работы тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии, которая является таким боковым эффектом», — заключил Сипягин.