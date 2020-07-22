Медработник из Владимира повторно заразился коронавирусом

По данным сайта «Газета.ru», он также призвал жителей Владимирской области соблюдать меры предосторожности, так как до сих пор существует риск инфицирования.

«Многие врачи, работающие в системе здравоохранения, с большим опытом работы тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии, которая является таким боковым эффектом», — заключил Сипягин.