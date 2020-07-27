Медработник будет следить за каждой российской школой с 1 по 14 сентября
«Мы договорились с Министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник», — заявил глава ведомства.
Согласно постановлению Минпросвещения, с 1 сентября в российских школах учебный год начнется в привычном формате — ребята будут учиться в классах и за партами, а не дома за компьютерами. Не обделили школьников и праздничными линейками — 1 сентября первоклашки и старшие ребята смогут с букетами отправиться на торжественные собрания в школы.
Сейчас в России и в мире сложная эпидемическая обстановка — продолжает бушевать коронавирус. В нашей стране пандемия постепенно идет на спад, но ситуация все еще довольно опасная и не допускает легкомысленных решений. Число зараженных в мире достигло 16 миллионов, а умерли от нового типа вируса больше 600 тысяч человек.