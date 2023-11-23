Общество 23 ноября 2023, 08:46 Медпомощь потребовалась 9 эвакуированным из сектора Газа россиянам ТАСС: медики госпитализировали 9 эвакуированных из сектора Газа россиян РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из более 500 эвакуированных в Россию жителей сектора Газа девять человек положили в больницу. Представитель медицинских служб сообщил об этом ТАСС.

«За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию России россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек. Из них шестеро детей», — сказал собеседник агентства.

Реклама

Такие же данные озвучил на совещании с членами правительства глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил о девяти госпитализированных, в том числе двух с ковидом. Всего из сектора Газа вывезли 484 россиянина и 87 родственников. В список на эвакуацию по состоянию на 22 ноября включили 909 имен.

Людей вывели через КПП «Рафах» на территорию Египта, а затем отправили самолетом в Москву. Российские спасатели перевезли в обратную сторону 245 тонн гуманитарной помощи. На территорию анклава продовольствие переправят через Египетское общество Красного Полумесяца.