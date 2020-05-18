Медперсонал в Коммунарке получил выплаты за работу с больными коронавирусом

«Все обязательства в рамках новых договорных отношений с подрядной организацией ООО „Арни“, как и было сказано ранее, со стороны ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) выполнены в полном объеме. 13 мая был проведен трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат», — отметили в ведомстве.

16 мая правительство изменило правило получения надбавок врачами. Теперь выплаты будут получать все медработники, вне зависимости от того, сколько времени они проработали с зараженными пациентами.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела по факту таких задержек. Также на портале госуслуг появилась специальная форма, которую могут заполнить врачи и медсестры, не получившие деньги.