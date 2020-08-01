Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в августе 2020 года: что можно приготовить вкусное, но постное?

В августе проходят сразу три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Кроме того, 14 августа начинает Успенский пост. В преддверии праздников урожая «360» узнал у шеф-повара и кулинарного эксперта Сергея Синицына, что же можно приготовить постного, но вкусного.

«Первый Спас — Медовый. В это время старый урожай меда стараются максимально использовать. Можно печь постные блинчики и добавлять к ним мед. Или класть его в любую кашу. Еще мед смешивают с напитками и делают что-то вроде сбитня», — рассказал Сергей Синицын.

По словам кулинарного эксперта, во время поста мед выступает главным подсластителем любого блюда. Его можно добавлять даже в отварной картофель или запеченную тыкву, получится интересный вкус.

«Яблочный Спас начинается 19 августа, это самый разгар Успенского поста. На Руси в это время вся семья выходила на сбор урожая, а в конце дня собиралась за столом и ела яблоки в разных видах. И жареные, и печеные, и вареные, и сырые, и пюре. Сейчас мы тоже можем использовать яблоки в любом виде, особенно учитывая появление различных гаджетов для готовки — мультиварки, профессиональные духовки. Можно испечь постную шарлотку или другой пирог с яблоками, добавить их в кашу или вообще подать как соус к рыбе — яблочные чатни. Это жареные яблоки с добавлением чеснока, перца чили, яблочного уксуса и зелени», — рассказал Сергей Синицын.

По его словам, такой насыщенный соус часто используют в индийской кухне. К тому же в Успенский пост можно рыбу, так что блюдо с чатни будет отличным пунктом меню.

«Кстати, на Руси делали отличный яблочный уксус. Его считали одним из самых полезных продуктов и добавляли в очень многие блюда. Яблочный уксус улучшает метаболизм, считается практически лечебным напитком», — добавил Синицын.

На Ореховый Спас также можно приготовить большое количество различных вкусных блюд.

«Если нужно усилить ореховый вкус, то обжариваем их или запекаем при невысокой температуре, примерно от 80 до 120 градусов. Тогда они равномерно обжариваются, становятся более хрустящими, а также источают приятный аромат. И сильнее потом раскрываются в блюде. В принципе, можно и не жарить. Есть, например, итальянский соус песто, куда добавляют нежареные кедровые орешки», — объяснил шеф-повар.

Синицын уверен, что сейчас орехи добавляют во все блюда, куда только можно. И это хорошо, потому что они очень полезные.

«В орехах много витаминов, разных кислот, которые положительно влияют на организм человека. Я, например, люблю добавлять по утрам в кашу ореховую смесь. А еще можно сделать три в одном — запечь яблоки с медом и орехами. По квартире тогда распространится очень приятный яблочный аромат. Блюдо можно подать даже в качестве диетического, ведь там совсем мало калорий, но зато много витаминов», — заключил Сергей Синицын.

Также вкусными постными рецептами с «360» поделились сотрудники московского ресторана Gayane’s.

Яблочная шарлотка

Пять средних яблок очистить и нарезать дольками. На сковороду насыпать 250 гр кокосового сахара, 30 гр кокосового молока. Разогреть, сварить карамель. Затем в форму для запекания вылить горячую карамель, сверху выложить веером дольки яблок.

Готовим тесто.

200 гр рисовой муки;

200 гр нутовой муки;

100 гр миндальной муки;

200 гр кокосового сахара;

18 гр разрыхлителя;

100 гр кокосового масла;

20 гр яблочного уксуса;

2 щепотки соли;

75 гр кокосового молока;

75 гр воды.

Все сухие продукты перемешать, добавить разрыхлитель, сверху на разрыхлитель налить яблочный уксус. Жидкости перемешать и постепенно выливать в середину миски, замешивая тесто. Когда оно будет отлипать от рук, покрываем им слой яблок. Ставим запекать в разогретую духовку до 180’ на 35 минут. Как только испекли, перевернуть в сервировочную тарелку. Как остынет, можем нарезать.

Запеченное яблоко с грецкими орехами, изюмом и медом

1 яблоко;

50 гр грецких орехов;

10 гр изюма;

20 гр меда;

2 гр порошок корицы.

Все эти ингредиенты смешать и поместить в яблоко, из которого вынули сердцевину. Печь 15 минут 180 градусов. При подаче посыпать сахарной пудрой.