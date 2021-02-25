Медосмотры участников исследования «Спутника Лайт» начались в Москве

В Москве стартовали медосмотры потенциальных участников исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщил Telegram-канал комплекса социального развития столицы.

«Первые потенциальные участники исследования вакцины „Спутник ‚Лайт‘“ начали проходить медицинские обследования. Преимущество „Спутник Лайт“ в том, что прививка потребуется всего одна», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что добровольцы будут вести дневники самонаблюдения в специальном мобильном приложении. За их здоровьем с помощью телемедицинских технологий и очных приемов будут следить медики.

Любой желающий, не привитый «Спутник V», может принять участие в исследовании. Для этого волонтер должен быть старше 18 лет. Перед процедурой врач проверит пациента на наличие противопоказаний. Записаться можно через сайт mos.ru. Всего в Москве для основного этапа требуется 3 000 добровольцев.

Вакцина «Спутник Лайт» уже успешно прошла исследование безопасности и переносимости, заявляют разработчики. Препарат создан на основе двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Новую прививку разработали в Институте имени Гамалеи.