Медного всадника начали освобождать от реставрационных лесов в Санкт-Петербурге

С Медного всадника в Санкт-Петербурге начали снимать леса. Реставрацию памятника Петра I приурочили к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора и основателя Северной столицы.

О завершении ремонтных работ написал у себя в Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, демонтаж реставрационных лесов продлится почти 14 дней.

Заказчиком реставрации выступил Музей городской скульптуры. Масштабный проект затронул и самого всадника с конем, и Гром-камень, и отмостку монумента. Общая стоимость работ составила около 40 миллионов рублей. Последний раз памятник реставрировали 45 лет назад, заметил Пиотровский.

Памятник Петру I расположен на Сенатской площади. Высота статуи составляет 10,4 метра. Она стоит на гранитном основании из гигантского природного камня.