17 января 2024, 08:37
Медленно душат. Офицер ВМС США — об отношении Вашингтона к Украине
Отставной офицер ВМС США: Вашингтон не желает победы Украины
В Киеве могут не рассчитывать на помощь США, поскольку в Вашингтоне на самом деле не хотят, чтобы ВСУ победили. Такое мнение выразил отставной офицер ВМС США Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.
Он призвал власти Украины принять тот факт, что США не дадут обещанную помощь. В Вашингтоне у Киева нет друзей, они не хотят помогать украинцам, пояснил Табах. Сейчас американская администрация видит в Украине только «аппендикс» СССР.
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В США не хотят победы Украины над Россией и предпочли, чтобы первая перестала существовать как независимое государство. Причем противники украинской государственности есть в каждой из партий США.
«Они [администрация Джо Байдена] вас душат медленно», — подытожил Табах.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби заявил, что Запад напрасно затягивает конфликт на Украине. Российские военные перемалывают бойцов ВСУ, укрепляя свои позиции, а Запад теряет переговорные возможности, пояснил он.
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