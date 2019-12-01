Медюрист объяснил, кому надо беспокоиться из-за расширения списка «аптечных наркотиков»

Список запрещенных препаратов, которые продаются в аптеках, расширили прегабалином, ропикамидом и тапентадолом. Эти изменения никак не повлияют на качество жизни людей, которым необходимы эти препараты. А вот нарушителям стоит побеспокоиться.

Как рассказал «360» национальный представитель европейской ассоциации медицинского права Алексей Горяинов, это решение ударит по тем, кто нарушает закон. «Беспокоиться нужно начинать лицам, которых касается это постановление — лицам, которые осуществляют незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», — отметил собеседник.

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Он добавил, что регулятор внес эти лекарства в список, чтобы пресечь преступную деятельность незаконных фармацевтических фабрик, на которых препараты производят незаконно. Поддельные лекарства тоже могут попасть на аптечный прилавок, хотя никто не знает, из чего их изготовили и где.

По словам Горяинова, нарушители не боятся никакой ответственности, кроме уголовной. Штрафы им нипочем, так как прибыль от незаконного бизнеса покрывает любые издержки.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит прегабалин, ропикамид и тапентадол в список запрещенных лекарств с 1 декабря 2019 года.