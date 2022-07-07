Минздрав опроверг отказ зарубежных производителей от поставок медизделий в Россию

Зарубежные производители не отказывались от поставок медицинских изделий в Россию, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Астапенко. Она уточнила, что были только логистические проблемы. Сейчас этот вопрос решают вместе с Минтрансом.

О ситуации с зарубежными поставками Астапенко рассказала на рабочей встрече с представителями фармацевтической отрасли по обсуждению вопросов российского рынка медицинской промышленности, сообщил ТАСС.

«К настоящему моменту у нас нет информации о том, что какой-то зарубежный производитель отказался от поставок медицинских изделий», — подчеркнула она.

Астапенко добавила, что наблюдались сложности по части логистики, но эту тему Минздрав держит на контроле и отрабатывает вместе с Министерством транспорта.

Ранее стало известно, что американская компания MSD собралась убрать с российского фармрынка вакцины от кори, ветрянки, краснухи и паротита. Полностью остановить производство будет возможно через год. По мнению специалистов, такой шаг был продиктован политикой, но это не катастрофа, потому что у России есть свои вакцины.