Медицинскую маску за пять тысяч рублей украли в Москве

Медицинскую маску за 4,9 тысячи рублей украли из аптеки в центре Москвы. Ее похитили прямо из витрины.

Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ОВД «Пресненский» обратилась женщина и сообщила, что 20 марта текущего года в аптеке на ул. Большая Садовая, д. 10 неустановленное лицо тайно похитило с витрины медицинскую маску стоимостью 4,9 тысячи рублей пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Кража произошла в аптеке, которая расположена рядом с музеем-театром «Булгаковский дом». По этому адресу с 1921 по 1924 года жил писатель Михаил Булгаков — автор «Мастера и Маргариты» и многих других классических произведений.

Сейчас полиция ведет проверку. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». За это преступление похитителю маски грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас медицинские маски пользуются большим спросом не только в стране, но и в мире. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса. По последним данным во всем мире заболели более 350 тысяч человек. В России по информации на 23 марта зафиксировали 438 случаев заражения. За последние сутки заболел 71 пациент — все жители Москвы.