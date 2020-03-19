Названа простая альтернатива медицинским маскам

Среди россиян все еще сохраняется ажиотаж вокруг медицинских масок. И если вдруг возможности купить ее в аптеке нет, то всегда можно изготовить ее самим из подручных средств.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал РБК, что маску можно сделать самостоятельно — нужно только иметь под рукой бинт или марлю.

Марлю надо просто свернуть несколько раз пополам, затем маску следует прошить крест-накрест, чтобы она не разваливалась, а дальше остается только приделать к ней лямки.

«Ее (марлю — прим. ред.) просто сворачиваешь, свернули пополам — получилось два слоя, еще свернули — четыре, и так далее. Есть такие высокие длинные бинты, они как раз по высоте примерно то, что надо. Надо сворачивать и смотреть, как вам дышится», — рассказал Чепурнов.

Изделие должно быть 16 или 32-слойным, отметил специалист. При этом Чепурнов подчеркнул, что самодельные маски можно стирать и использовать после этого снова.

«Чем больше раз вы ее постираете, тем сильнее она измахрится, вот эти ниточки они махрятся при стирках, и чем больше они махрятся, тем она эффективнее работает», — объяснил он.

В мире бушует пандемия коронавируса 2019-nCoV. Число зараженных превысило 236 тысяч пациентов, погибших — почти десять тысяч граждан. Выздороветь смогли больше 86 тысяч человек.

В России за последние сутки число заболевших COVID-19 выросло на 52 человека. Теперь медики оказывают помощь 199 пациентам.