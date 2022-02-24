Медицинский радиологический центр построят в Петербурге

В Санкт-Петербурге появится современный медицинский радиологический центр при НМИЦ имени Алмазова в Приморском районе. Об этом сообщили «Невские новости».

Отмечается, что новое здание будет предназначено для диагностики и лечения пациентов эндокринологического и онкологического профилей. Проект предполагает отделения радионуклидной и лучевой терапии, а также стационар с «активными» палатами на 20 коек. Кроме того, планируется строительство вертолетной площадки.