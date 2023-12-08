08 декабря 2023, 15:38
Медицинский консультант Курбатова: ананасы укрепляют иммунитет и улучшают здоровье кожи
Эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова рассказала о пользе ананасов. Данный фрукт содержит витамины C и B6, марганец, тиамин и медь, отметила специалист в беседе с сайтом NewsNN.ru.
По ее словам, употребление желтых плодов оказывает положительное влияние на пищеварение и иммунную систему. Кроме того, ананас в рационе улучшает здоровье кожи и снижает воспаления.
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Курбатова посоветовала отказаться от фрукта людям, принимающим антикоагулянты.
Питание
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