Медицинский юрист Караева рассказала о нюансах суррогатного материнства в РФ

Медицинский юрист, преподаватель по медицинскому праву, автором научных статей Светлана Караева заявила, что суррогатное материнство в России давно узаконено, однако есть некоторые нюансы в виде возраста роженицы и ее семейного положения. Об этом написало издание Daily Moscow.

«Частый вопрос о суррогатной матери, который мне задают, — это допустимый возраст роженицы. Так вот — он определен в пределах от 20 до 35 лет, также законодательно предусмотрено обязательное наличие не менее одного здорового собственного ребенка», — сообщила юрист.

Она отметила, что женщина, состоящая в браке, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия своего супруга. По российскому законодательству, лица, состоящие в браке и давшие согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия роженицы.

Отношения агентства и генетических родителей могут строиться лишь на условиях стопроцентной предоплаты, резюмировала эксперт.