Общество 24 ноября 2023, 12:42 Медицинский эксперт Козлов указал на вред бесконтрольного приема антибиотиков

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Эксперт Центра компетенций НТИ «„Бионическая инженерия в медицине“ на базе СамГМУ Андрей Козлов объяснил, почему нельзя лечить простуду антибиотиками без назначения врача. Они могут стать неэффективными при более серьезных заболеваниях, отметил специалист в беседе с RT.

«В результате такого нерационального применения препарата развивается резистентность микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов», — добавил Козлов.

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По его словам, в таком случае бактерии научатся защищаться от антибиотиков, а соответствующая терапия будет бесполезна при лечении, например, пневмонии, добавили «Известия».