Медицинские центры Новосибирской области сделают более доступными для пожилых

Сосудистые центры и центры амбулаторной онкологической помощи Новосибирской области сделают более доступными для пожилых людей. Такое распоряжение дал губернатор региона Андрей Травников, написал Infox.ru.

Ранее губернатор провел встречу с ветеранами. Ему пожаловались, что в медицинские центры часто сложно попасть: транспорт ходит плохо, запись срывается.

Губернатор поручил рассмотреть возможность оперативно переносить дату приема для пожилых пациентов, а также организовать доставку пожилых пациентов в сосудистые и онкологические центры а специальных автомобилях.