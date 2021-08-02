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    02 августа 2021, 21:20

    Медицинские центры Новосибирской области сделают более доступными для пожилых

    Полина Гребенщикова

    Сосудистые центры и центры амбулаторной онкологической помощи Новосибирской области сделают более доступными для пожилых людей. Такое распоряжение дал губернатор региона Андрей Травников, написал Infox.ru.

    Медицинские центры Новосибирской области сделают более доступными для пожилых

    Ранее губернатор провел встречу с ветеранами. Ему пожаловались, что в медицинские центры часто сложно попасть: транспорт ходит плохо, запись срывается.

    Губернатор поручил рассмотреть возможность оперативно переносить дату приема для пожилых пациентов, а также организовать доставку пожилых пациентов в сосудистые и онкологические центры а специальных автомобилях.