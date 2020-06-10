Медицинские маски в России подешевели в четыре раза

Россияне стали покупать медицинские маски по более дешевым ценам. Если раньше средняя стоимость составляла 55 рублей, то теперь средство защиты обойдется всего в 13 рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что с начала марта производство масок в России выросло в пять раз. Сейчас выпускается около девяти миллионов штук в сутки, а к концу июля будет выпускаться уже по 12 миллионов штук.

«При этом сбили среднюю розничную цену с 55 [рублей] в марте до 13 рублей за штуку на вчерашний день, по данным ФНС. И она продолжит снижаться», — привел слова министра сайт стопкоронавирус.рф.

Мантуров добавил, что в 25 раз увеличилось и производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов. Антисептиков стали выпускать в девять раз больше, а аппаратов ИВЛ — в 35 раз. Раньше производилось по 60 аппаратов в месяц, а сейчас — по две тысячи.

«Если вначале мы закупали производственные линии за рубежом, то сегодня наши машиностроители сами начали изготавливать оборудование по этой номенклатуре», — заключил глава Минпромторга.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что масочный режим сохранится во всех регионах России, несмотря на отмену ограничительных мер.