Медицинские маски надели на грифонов Банковского моста в Петербурге

Данной акцией хотели показать, как все в мире хрупко, особенно в нынешнее время.

«Надев к Международному дню охраны памятников на грифонов защитные маски, мы хотим обратить внимание на хрупкость человеческой жизни и материальной культуры», — сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Там отметили, что медицинские маски надевали специалисты, самостоятельно что-то делать с грифонами не рекомендуется.