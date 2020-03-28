Медицинские маски начали шить в московских СИЗО

В администрации СИЗО №7 членам ОНК сообщили, что изготовлено уже 120 масок. После обработки дезинфицирующим раствором и глажки средства защиты можно использовать вновь. В колонии добавили, что «многослойные маски надежнее и удобнее» одноразовых.

Также собственные марлевые маски шьют на случай дефицита защитных средств. Для профилактики коронавируса новых арестантов отправляют в карантин на 14 дней вместо десяти, а во всех учреждениях ФСИН запретили свидания.

По состоянию на 26 марта в российских колониях и СИЗО не было зафиксировано зараженных коронавирусом. Для сдерживания инфекции медики выявляют заключенных с симптомами простудных заболеваний. Машины, помещения и мебель системы исполнения наказаний начали дезинфицировать. Медсанчасти должны запастись средствами дезинфекции, масками и перчатками, а также противовирусными препаратами.