Медицинские маски будут продавать по рецепту во Франции
Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиайе подчеркнула, что в стране вступили в силу новые правила по продаже медицинских масок. Теперь изделия отпускают лишь по рецепту. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Franceinfo.
Такое заявление Ндиайе сделала в ходе пресс-конференции.
«Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту», — уточнила она.
Ранее работу парижского музея Лувра приостановили из-за эпидемии коронавируса.