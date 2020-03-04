Медицинские маски будут продавать по рецепту во Франции

Такое заявление Ндиайе сделала в ходе пресс-конференции.

«Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту», — уточнила она.

Ранее работу парижского музея Лувра приостановили из-за эпидемии коронавируса.