Медицинские халаты и маски решили обрабатывать ионным облучением

«Эта технология применяется во многих странах мира и является одной из самых современных. К сожалению, в нашем законодательстве она пока четко не обозначена, поэтому наш Комитет начал эту работу полтора года назад. Этот вопрос мы обсуждали вместе с Росатомом, Российской академией наук», — пояснил Митин.

При омощи инного облучения предложили обрабатывать и сельскохозяйственные продукты. По словам заместителя председателя, ионизирующее излучение «не оставляет никаких следов в еде в отличие от химической обработки».

«Кроме того, ионизация — это более технологичный способ. По конвейеру, через излучатель, проходит ящик с продуктами, там нет никакой краски, химикатов. И все, обработка закончена. Сейчас один завод уже этим занимается, он построен в Калужской области. Я знаю, что сейчас он работает в три смены и, кстати, обрабатывает средства индивидуальной защиты, то есть маски, халаты, перчатки. Вместо того, чтобы их стирать, подвергать химической обработке, они очень быстро обрабатываются такой технологией. Так что это очень актуально», — добавил член Совета Федерации.

Он отметил востребованность ионного излучения в медицинской сфере, однако для распространенного использования «нужно проработать со специалистами». Технологию важно закрепить законодательно.

«Нам многие рыбодобывающие компании, те, кто занимается мясной продукцией, чаем, кофе, крупами, заявили, что с удовольствием будут ее использовать. Теперь еще медицинская тематика присоединилась. Этот способ обработки станет очень популярным на территории нашей страны», — заключил Митин.