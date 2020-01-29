После вспышки коронавируса в Китае многие россияне начали носить медицинские маски, чтобы не заразиться. Эта мера действительно поможет защититься от различных инфекций, но полагаться на 100% результат не стоит. Кроме того, важно правильно использовать маски.

Об этом рассказал «Москве 24» вирусолог и руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов.

Он считает, что медицинские маски — это один из наиболее эффективных способов защиты от возбудителя респираторных заболеваний. Проблема в том, что большинство россиян использует их неправильно. Самая частая ошибка — ношение промокшей маски. Ее нужно менять каждый час, иначе она отсыревает. В таком случае защита превращается в угрозу — влажная маска собирает разные взвешенные частицы — некоторые из них могут содержать в себе возбудителей респираторных заболеваний.

Маска эффективна не столько для защиты от вирусов, сколько она помогает, если надета на больного человека либо подозревающего, что он больной. Он тоже должен носить маску, чтобы не заразить окружающих Михаил Щелканов.

Вирусолог подчеркнул, что лучше всего защищают многослойные маски или респираторы, в которых используются хорошие фильтры. Последние эффективны даже против коронавируса, который свирепствует в Китае. Главное, чтобы они плотно прилегали к лицу и обладали фильтрами до 100 нанометров.

Несмотря на это, такая защита не дает 100% гарантии от заражения. Единственное, что точно не даст подцепить вирус, — это костюм химической или биологической защиты.

Ранее стало известно, что спрос на медицинские маски вырос в 13 раз за неделю в аптеках России. В некоторых регионах их уже нельзя купить не только в обычных, но и в интернет-магазинах.