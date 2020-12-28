Медицинская маска и диван стали самыми востребованными товарами 2020 года

Выяснилось, что в рейтинге лидирует медицинская маска, мебель, телевизор, холодильник, игровая консоль Sony PlayStation 4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки.

«Одним из самых популярным товаров и символом 2020 года стала маска. В этом году маски на „Авито“, очевидно, покупали намного чаще, чем в прошлом, а именно — в семь раз», — сообщили в пресс-службе сервиса.

С января по март 2020 года самым востребованным товаром у россиян стал диван. В течение года она не опускался в рейтинге ниже третьего места — продажи выросли на 23%. Все это время рядом с диваном находился телевизор. Продажи выросли аж на 20% по сравнению с прошлым годом.

По данным экспертов, как только россияне вышли из карантина, увеличился спрос на холодильники. Он продержался до октября. Также в это время люди чаще покупали приборы для хранения заготовок на зиму. Специалисты связывали это с ожиданием второй волны пандемии.

Кроме того, на 30% выросли продажи ноутбуков. Вероятно, этому поспособствовал переход на удаленный режим работы. Однако с мая по июнь на первом месте рейтинга оказался велосипед. Продажи выросли на 50%.