«Медицина тут где-то сбоку». Пушков упрекнул BioNTech в стремлении нажиться на пандемии

Заявления руководства BioNTech создают серьезные сомнения в эффективности вакцины Pfizer, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Ранее глава компании Угур Шахин не исключил, что даже трех прививок этим препаратом может быть недостаточно для защиты от коронавируса.

«Трех доз Pfizer мало, как выясняется. А сколько надо, чтобы кампания и дальше загребала миллиарды? Пять или, может быть, 10?» — поинтересовался он в своем Telegram-канале.

Пушков предположил, что для BioNTech главной целью может быть просто увеличение объемов прибыли, а вовсе не борьба с пандемией.

«Или же это просто бизнес, а медицина тут где-то сбоку?» — задался вопросом сенатор.

Ранее Угур Шахин предупредил, что существующих вакцин может быть недостаточно, чтобы противостоять штамму «омикрон», сообщило euronews.

«Мы должны знать, что даже трижды вакцинированные могут передавать болезнь… Очевидно, что мы далеки от 95-процентной эффективности, которую мы получили против первоначального вируса», — сказал он.

При этом Шахин отметил, что данные, которые компания получает из Великобритании и Южной Африки, дают некоторую надежду.