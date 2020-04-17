Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино

Вместе с Мединским место в совете потерял и бывший министр связи Константин Носков вместе с Константином Чуйченко, бывшим руководителем аппарата правительства.

Вместо них в совет Фонда кино были приглашены Ольга Любимова и Максут Шадаев, действующие министр культуры и министр связи, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кабмин также распорядился сократить совет Фонда кино на шесть человек. Теперь он состоит из 15 членов. По данным издания, состав и количество руководства Фонда кино собирались изменить сразу после смены кабмина в январе этого года.

Владимир Мединский, пребывая в должности министра культуры, усилил контроль над Фондом кино, в частности в области финансирования и кадровых назначений.

24 января президент России Владимир Путин назначил своими помощниками Максима Орешкина и Владимира Мединского после отставки правительства 15 января.