Мединский высказался о сносе памятника маршалу Коневу в Чехии

По данным издания, Мединский получил полную распечатку списка пражских депутатов, которые проголосовали за демонтаж памятника.

«Весь этот список в полном составе я направлю в Следственный комитет, чтобы возбужденное им дело было не абстрактным, а привязано к конкретным фамилиям негодяев, которые вот так относятся к нашей общей истории и общей памяти», — рассказал экс-министр.

Он напомнил, что люди, виновные в сносе памятника, являются преступниками по российскому законодательству. По мнению Мединского, в этой истории надо быть последовательным и перестать прощать надругательства над самым святым, что у нас есть.

«Может быть, тогда люди будут относиться к собственным действиям осторожнее, задумываться о последствиях», — подытожил Мединский.