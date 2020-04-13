Мединский высказался о сносе памятника маршалу Коневу в Чехии
Бывший глава российского Минкульта Владимир Мединский назвал негодяями тех людей, по чьей вине в Праге снесли памятник советскому маршалу Коневу. Чиновника процитировал сайт телеканала «Звезда».
По данным издания, Мединский получил полную распечатку списка пражских депутатов, которые проголосовали за демонтаж памятника.
«Весь этот список в полном составе я направлю в Следственный комитет, чтобы возбужденное им дело было не абстрактным, а привязано к конкретным фамилиям негодяев, которые вот так относятся к нашей общей истории и общей памяти», — рассказал экс-министр.
Он напомнил, что люди, виновные в сносе памятника, являются преступниками по российскому законодательству. По мнению Мединского, в этой истории надо быть последовательным и перестать прощать надругательства над самым святым, что у нас есть.
«Может быть, тогда люди будут относиться к собственным действиям осторожнее, задумываться о последствиях», — подытожил Мединский.