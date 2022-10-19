Мединский уличил преподавателей журфака МГУ в склонности к либерализму | 360°

Общество 19 октября 2022, 08:54 Мединский уличил преподавателей журфака МГУ в склонности к либерализму Мединский заявил, что на журфаке МГУ много преподавателей с либеральными взглядами unsplash

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Текущее время является неподходящим для распространения либеральных взглядов в России, а преподаватели должны приучать студентов к патриотизму. Такое заявление сделал помощник президента страны Владимир Мединский. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он поделился размышлениями во время выступления на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе. Поводом для таких умозаключений стала недавняя травля студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию.

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«Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодежи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране», — заявил Мединский.

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Он отметил, что презентация книги проходит как раз напротив места травли.

«Журфак МГУ забит этими тварями, еще и из числа, так сказать, учеников „либеральных преподавателей“», — заявил помощник президента.

Также Мединский подчеркнул, что в стране 30 лет развивались свобода и разнообразие мнений. Однако текущая ситуация не подходит для подобных вольностей, подчеркнул он.