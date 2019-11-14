  • Мединский сравнил профессора Соколова с Джокером

    14 ноября 2019, 17:45

    Андрей Иванов

    Министр культуры России Владимир Мединский снова помянул так не понравившегося ему Джокера из одноименного фильма Тодда Филлипса. Он прошелся по фанатам картины и сравнил ее главного героя с экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.
    Мединский сравнил профессора Соколова с Джокером

    Мединский негативно отозвался о «Джокере», но запрещать фильм не стал бы

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    «Если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?» — отреагировал Мединский вопросом на вопрос о деле историка на полях Международного культурного форума — дискуссии «Голос искусства в медиапространстве».

    Его слова привело издание «Подъем».

    Ранее министр заявил, что те, у кого до сих пор в закладках нет сайта «Культура.рф», не могут называть себя культурными людьми, по крайней мере в России.

    Утром 9 ноября Соколова достали из реки Мойки. Он пытался избавиться от трупа убитой аспирантки — в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Преподаватель признался, что ранее он из-за ссоры застрелил и расчленил девушку. 11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года. 14 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на арест ученого, которую подал адвокат без его согласия.