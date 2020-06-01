Мединский сравнил беспорядки в США с «Джокером»

Помощник президента РФ Владимир Мединский сравнил беспорядки, которые сейчас происходят в США, с фильмом «Джокер». Он напомнил о своей негативной реакции на картину, которую выражал еще на посту министра культуры России.

Видео с беспорядками, которые сейчас творятся в Америке и фрагмент из фильма «Джокер» Мединский опубликовал в своем Instagram.

«А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах», — написал помощник Владимира Путина под роликом.

Ранее Мединский раскритиковал «Джокера». Он заявил, что картина не получила бы поддержки Минкультуры, если выходила бы в России. Такая оценка картины вызвала резонанс в обществе.

В Миннеаполисе и нескольких других городах США вспыхнули серьезные беспорядки. Они начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полиции. В сети появился ролик, который показал, как именно это произошло. Правоохранители надели на мужчину наручники, повалили на землю и навалились на него сверху — причем один из троих полицейских наступил ему коленом на горло. Флойд на видео несколько раз сказал, что не может дышать, прежде чем затих.

В результате мужчина скончался в реанимации. Виновного в его смерти полицейского задержали, однако беспорядки это не остановило. Правоохранителя обвинили в причинение смерти по неосторожности, а еще четверых его коллег уволили из органов.