Мединский рекомендовал белорусам вспомнить итоги переворотов

Любой переворот с призывами к свободе оборачивался массовым террором и переделом собственности. Участникам несанкционированных акций протеста в Белоруссии стоит об этом помнить. С таким заявлением выступил помощник президента России Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что в истории неоднократно проходили подобные моменты, когда одна сторона под предлогом борьбы за освобождение пыталась скинуть «тирана». Но при этом итог был очень печальный.

«Одна сторона сейчас в Минске однозначно тирания, а другая, о которой вы, правда, ничего не знаете вообще, — положительные герои. Потому что они за свободу?» — привело цитату Мединского РИА «Новости».

По его словам, после развала Советского Союза из учебников истории убрали идеологию, но вместо этого нового не предложили, а заменили упрощенными идеями либерализма, которые пришли с Запада.

В итоге такой подход к истории привел не к поиску свободы личности, а к концепции избавления от «русского имперского гнета». Именно по таким сценариям происходили события в Прибалтике, на Украине, и к такому же итогу идут сейчас ведут руководители оппозиционных сил Белоруссии.

Мединский подчеркнул, что даже само понятие свободы личности сейчас толкуют очень расширенно. Мир пришел от защиты свобод и прав меньшинств к однополым бракам, сносу памятников и надругательствами над культурными ценностями.

Сторонники белорусской оппозиции уже несколько месяцев подряд продолжают выходить на несанкционированные акции в Минске и других городах. Так они протестуют против результатов президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По мнению властей страны, протестом руководят кураторы из других стран. Акции заканчиваются разгонами и задержаниями.