Мединский признался, что следит за критикой работы Минкультуры в Telegram
Российский министр культуры Владимир Мединский отметил, что каналы в Telegram помогают контролировать работу ведомства. Об этом сообщило РИА «Новости».
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По информации «Газеты.ru», Мединский пояснил, что тщательно следит за критическими материалами о Министерстве культуры в мессенджере.
«Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы Министерства культуры», — уточнил министр.
Он отметил, что даже в анонимных каналах можно найти пользу для ведомства и на их основе принять необходимые меры.
Ранее Владимир Мединский заявил, что дети в среднем используют телефоны и планшеты по шесть часов в день. По его словам, ребята читают не то.