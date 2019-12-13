Мединский признался, что следит за критикой работы Минкультуры в Telegram

Мединский рассказал о пользе чтения Подробнее

По информации «Газеты.ru», Мединский пояснил, что тщательно следит за критическими материалами о Министерстве культуры в мессенджере.

«Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы Министерства культуры», — уточнил министр.

Он отметил, что даже в анонимных каналах можно найти пользу для ведомства и на их основе принять необходимые меры.

Ранее Владимир Мединский заявил, что дети в среднем используют телефоны и планшеты по шесть часов в день. По его словам, ребята читают не то.