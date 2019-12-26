Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Мцитуридзе

Руководитель «Роскино» Екатерина Мцитуридзе покинет свой пост по решению совета директоров компании. Министерство культуры РФ поблагодарило ее за работу по продвижению российских фильмов за рубежом. Такое заявление сделал глава ведомства Владимир Мединский.

«Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах. Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень», — объяснил Мединский.

По его словам, именно по этой причине совет директоров решил обратиться в Росимущество и заявить о необходимости смены руководства. «Роскино» уже предложило ведомству кандидатов на этот пост. Мединский добавил, что как только нового человека утвердят, эта информация станет доступна для прессы.

«Роскино» нацелено на продвижение российских фильмов в мире. Екатерина Мцитуридзе возглавляла компанию с 2011 года. Мцитуридзе также известна как ведущая Первого канала. В программе «Доброе утро» она ведет рубрику, посвященную кино.

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