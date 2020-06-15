    15 июня 2020, 15:38

    Мединский объяснил, почему Сталин не принимал Парад Победы в 1945-м

    Наза Салех Захи

    Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Советского Союза, маршал Иосиф Сталин не принимал Парад Победы, так как не являлся кавалеристом. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский.

    «Объясняется это крайне просто: Сталин был немолод, Сталин неуверенно держался в седле», — заявил бывший министр культуры РФ. Его процитировало РИА «Новости».

    По его словам, Иосиф Виссарионович пригласил к себе маршала Жукова и сказал, что тот будет принимать парад. Свое решение руководитель СССР обосновал тем, что военный моложе его и к тому же кавалерист.

    Так и произошло. Парад в честь победы в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года принял Георгий Жуков, а командовал им маршал Константин Рокоссовский. При этом оба находились в седле.

    В СМИ нередко появляются материалы о том, что Сталин должен был сам принять парад. Однако отказался якобы из-за того, что упал с лошади во время тренировки.

    В 2020 году парад также пройдет в российской столице 24 июня. Этот день в стране объявлен выходным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал москвичам смотреть трансляцию по телевизору, а не стоять на улице в ожидании специальной техники и военных.