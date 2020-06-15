Мединский объяснил, почему Сталин не принимал Парад Победы в 1945-м

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Советского Союза, маршал Иосиф Сталин не принимал Парад Победы, так как не являлся кавалеристом. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский.

«Объясняется это крайне просто: Сталин был немолод, Сталин неуверенно держался в седле», — заявил бывший министр культуры РФ. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Иосиф Виссарионович пригласил к себе маршала Жукова и сказал, что тот будет принимать парад. Свое решение руководитель СССР обосновал тем, что военный моложе его и к тому же кавалерист.

Так и произошло. Парад в честь победы в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года принял Георгий Жуков, а командовал им маршал Константин Рокоссовский. При этом оба находились в седле.

В СМИ нередко появляются материалы о том, что Сталин должен был сам принять парад. Однако отказался якобы из-за того, что упал с лошади во время тренировки.

В 2020 году парад также пройдет в российской столице 24 июня. Этот день в стране объявлен выходным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал москвичам смотреть трансляцию по телевизору, а не стоять на улице в ожидании специальной техники и военных.