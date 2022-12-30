Общество 30 декабря 2022, 02:57 Мединский объяснил, почему атомную подлодку назвали в честь Александра III Мединский: крейсер «Император Александр III» связывает разные этапы истории России Публичное достояние

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Новый российский атомный подводный крейсер «Император Александр III», в церемонии спуска на воду которого принял президент Владимир Путин, назван так потому, что связывает разные этапы истории страны. Таким мнением поделился в Telegram-канале помощник главы государства Владимир Мединский.

«Еще в 2014-м РВИО удалось получить у потомков русских эмигрантов Андреевский флаг. Он был спущен с линкора „Император Александр III“ в 1924-м в Бизерте», — отметил он.

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Флаг удалось вернуть после присоединения Крыма к России. По словам Мединского, полотнище передали президенту и тот пообещал назвать один из новых кораблей именем Александра III, чтобы «связать время нашу историю». Это давняя морская традиция, когда геройский корабль обретает бессмертие благодаря судам, что получают его имя.

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Крейсер «Император Александр III» заложили в 2015 году в Северодвинске. На его борту можно разместить 16 межконтинентальных ракет «Булава». Ходовые испытания судна пройдут летом 2023 года.