Общество 30 марта 2024, 11:56 Мединский назвал новые учебники по истории лучшими за последние 30 лет Мединский: новые учебники по истории стали лучшими за последние 30 лет РИА «Новости»

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Новые учебники по истории для 5-9-х классов уже готовы, они находятся на рецензировании. Печатать учебники начнут в 2024 году, заявил один из их авторов, помощник президента Владимир Мединский. Об этом сообщил ТАСС.

Материалы разработали на основе учебников ректора МГИМО Анатолия Торкунова и Мединского. Их наполнение улучшено и дополнено, добавил помощник главы государства.

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Он подчеркнул, что учебники будут вводить в школах постепенно, путем апробации в разных регионах страны. Мединский считает, что это «лучшие учебники за последние 30 лет».

Курс истории разделили на два тома: История России и Всеобщая история. Пятиклассники будут изучать Всеобщую историю, в которую включены знания по истории России.

Ранее Минпросвещения выступило с инициативой увеличить количество часов изучения истории в школах — с 340 до 476. В Кремле заявляли о важности государственной версии истории, которую нужно внедрить в образовательный процесс.