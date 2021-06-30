Мединский назвал мракобесием предположения о чипировании с помощью вакцинации

Помощник президента Владимир Мединский посоветовал россиянам, которые видят в вакцинировании от коронавируса скрытое чипирование, обратиться к психиатрам. Он отметил, что такое отношение к прививкам уже не раз было в медицинской истории страны.

Мединский считает, что думающим людям нужно учитывать опыт прошлых веков, когда было мракобесное отношение к методам борьбы с тяжелыми болезнями.

«Надо каждому гражданину включить голову и выключить остальные части тела, когда они рассуждают о прививках. Потому что эти мракобесные истории про „чипирование“ в нашей истории уже были, и не раз», — сказал РИА «Новости» помощник президента.

Он предложил людям, которые говорят о чипировании с помощью прививки, обратиться к психологам или психиатрам.

Мединский отметил, что такая же ситуация была при лечении холеры, чумы. Но тогда, по его словам, это можно было объяснить невежеством.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские ученые работают над вживлением чипа в мозг. Однако академик РАН опроверг эту новость.