Мединский назвал любимый новогодний фильм. Все не так очевидно

Министр культуры Владимир Мединский рассказал о своем самом любимом новогоднем фильме. По признанию министра, новогодние фильмы ему приходится любить по долгу службы.

«Любимым новогодним фильмом для меня по долгу службы является тот, который собирает максимальную кассу в новогодние каникулы. В прошлом году у меня любимым был „Т-34“, в позапрошлом — „Движение вверх“», — признался Мединский. Его слова привел сайт Life.ru.

По словам министра, в эти новогодние праздники его любимым фильмом могут стать другие картины. За сердце чиновника будут сражаться картины «Союз спасения» и «Вторжение».

Как заявил Мединский, в выборе любимой картины ему помогут его родные. В кино он пойдет вместе со всей семьей.

В России немало фильмов снимается при участии государственной поддержки. Однако только восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, окупились в российском прокате за 11 месяцев 2019 года. Заканчивают год с прибылью «Любовницы», «Бабушка легкого поведения — 2», «Трезвый водитель», «Миллиард» и «Давай разведемся!», «Балканский рубеж», «Верность». Наибольшую кассу по итогу проката принес военный фильм «Т-34» — 522 миллиона рублей. Провалилась в прокате лента «Тайна печати дракона».