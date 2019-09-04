Мединский назвал чтение комиксов взрослыми убожеством

Министр культуры России Владимир Мединский раскрыл свое отношение к комиксам — он назвал популярные во всем мире литературно-графические произведения исключительно детским чтивом.

«Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. <… > Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством», — приводит РИА «Новости» слова выступления Мединского на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ).

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Он также добавил, что формат комикса абсолютно неприемлем для преподавания истории. По словам министра, необходимо стараться популярно и правдиво объяснять исторические моменты доступным для понимания ребенку способом.

ММКВЯ будет проходить на ВДНХ до 8 сентября.

Как ранее сообщил портал «Год литературы 2019», директор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев собирался организовать на выставке специальную зону, целиком посвященную комиксам. 7 сентября, в День российского комикса, на площадке состоится множество лекций и презентаций отечественных графических романов.

Впервые выставка состоялась в Москве в 1977 году. Посетители мероприятия смогут познакомиться с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.