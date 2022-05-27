Мединский назвал число любителей истории России

Искренних любителей российской истории много миллионов, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он отметил, что это приятно видеть.

«Приятно видеть так много искренних любителей истории нашего Отечества!» — такой фразой Мединский прокомментировал то, что число просмотров цикла его «Рассказов из русской истории» на различных онлайн-площадках в общей сложности достигло 10 миллионов человек. При этом шесть миллионов человек из этого числа смотрели цикл на онлайн-канале проекта. Об этом Мединский написал в своем Telegram-канале.

Цикл «Рассказы из русской истории» поведает о самых ярких фигурах русской истории XVIII века. В рамках курса рассказывается о важных событиях в истории России и о таких людях, как Петр II, Екатерина I, Анна Иоанновна, Петр III, Елизавета Петровна, Екатерина II, Павел I. Повествование идет в свободной форме и без устоявшихся стереотипов.

Целью курса является целостное, объемное восприятие становления Российской империи как крупнейшего государства Европы. Предназначен курс для широкого круга людей, которые интересуются историей.

Сотрудник Центра экспертного сопровождения «Эксполит» Илья Гераскин ранее в беседе с «360» рассказал, что Азовское море в историческом аспекте всегда принадлежало России, поэтому территориальные претензии Украины нельзя воспринимать всерьез.