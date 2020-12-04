Медиков в Татарстане будут вакцинировать во время работы

По данным издания Infox, замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков рассказал, что первая партия препарата составит тысячу доз. Он уточнил, что в группу риску в первую очередь попадают медики, которые работают с коронавирусными пациентами.

«Вакцинация будет проходить по месту работы мобильными бригадами из поликлиник», — пояснил Жаворонков.