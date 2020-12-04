Медиков в Татарстане будут вакцинировать во время работы
Первую партию вакцины от коронавируса привезут в Татарстан на следующей неделе. Медицинских работников привьют прямо на месте работы. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на на пресс-конференцию о санэпидситуации.
По данным издания Infox, замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков рассказал, что первая партия препарата составит тысячу доз. Он уточнил, что в группу риску в первую очередь попадают медики, которые работают с коронавирусными пациентами.
«Вакцинация будет проходить по месту работы мобильными бригадами из поликлиник», — пояснил Жаворонков.