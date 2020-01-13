Медиков освободят от ответственности за потерю лекарств, содержащих наркотики

Президент России Владимир Путин поручил правительству освободить от уголовной ответственности медиков, которые допустили утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов по невнимательности.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты», — говорится в списке поручений президента по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске.

Президент дал такое поручение правительству России. Срок его исполнения — до 15 апреля 2020 года.

В ходе встречи в Светлогорске, которая проходила 31 октября, одна из участниц напомнила Путину, что медикам грозит уголовная ответственность при потере даже одной ампулы, содержащей наркотические вещества. По словам участников встречи, чаще всего это происходит не из-за умысла, а по невнимательности.

Участники встречи заявили, что из-за риска уголовной ответственности медики боятся работать с подобными препаратами, а это порождает проблему с обезболиванием.