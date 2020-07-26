Медики установили причину смерти мальчика, которого три дня искали в Крыму

Медики не зафиксировали следов насильственной смерти.

«Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения», — говорится в сообщении.

Мальчик играл на площадке во дворе дома в селе Строгановка в Симферопольском районе 24 июля, после чего исчез. Ребенка искали около двух тысяч человек: спасатели, сотрудники Росгвардии, военные, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцы из местных жителей. Также были привлечены 88 единиц спецтехники. Пропавшего обнаружили мертвым 26 июля.

Тело мальчика нашли в выгребной яме возле дома. СК России показал видео с места, где обнаружили труп.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование контролирует руководство Главного следственного управления.