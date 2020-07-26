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    26 июля 2020, 20:13

    Медики установили причину смерти мальчика, которого три дня искали в Крыму

    Алена Макаренко

    Трехлетний мальчик, тело которого нашли через три дня поисков, утонул. Причину смерти установили врачи, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

    Медики не зафиксировали следов насильственной смерти.

    «Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения», — говорится в сообщении.

    Мальчик играл на площадке во дворе дома в селе Строгановка в Симферопольском районе 24 июля, после чего исчез. Ребенка искали около двух тысяч человек: спасатели, сотрудники Росгвардии, военные, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцы из местных жителей. Также были привлечены 88 единиц спецтехники. Пропавшего обнаружили мертвым 26 июля.

    Тело мальчика нашли в выгребной яме возле дома. СК России показал видео с места, где обнаружили труп.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование контролирует руководство Главного следственного управления.

    Новости SMI.FM